Высокопоставленные чиновники КНР и США встретятся в Цюрихе

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе встретятся в Цюрихе, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Переговоры пройдут на фоне роста напряженности между Китаем и Тайванем и станут первой личной встречей чиновников КНР и США такого уровня после переговоров на Аляске в марте.

Ранее администрация президента США Джо Байдена объявила о том, что сохранит ограничения, введенные во время президентства Дональда Трампа, так как Китай не выполняет свои обязательства по торговой сделке. Также на этой неделе Госдепартамент США заявил, что "очень обеспокоен" действиями Китая после заявлений Тайваня о китайских военных самолетах, приблизившихся к зоне ПВО Тайваня.

В понедельник командование ВВС КНР отправило в направлении Тайваня самую крупную - с начала публикации подобной информации властями острова - авиагруппу в составе 52 боевых самолетов. В минувшую пятницу в провозглашенной в одностороннем порядке администрацией острова опознавательной зоне ПВО совершили полет 38 самолетов КНР, что также стало рекордом. В субботу в эту зону командование Китая послало 39 самолетов, в воскресенье - 16 единиц.