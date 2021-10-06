ЕС и НАТО разработают новую совместную декларацию до июня 2022 года

Евросоюз и НАТО разработают новую совместную декларацию к июню 2022 года, когда должен пройти следующий саммит Североатлантического альянса. Об этом говорится в заявлении председателя Евросовета Шарля Мишеля по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Словении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы разработаем новую политическую декларацию с НАТО до саммита НАТО в июне 2022 года", - отмечается в заявлении.

Председатель Евросовета в очередной раз заверил, что сотрудничество ЕС и НАТО является краеугольным камнем безопасности сообщества.

Участники саммита во вторник обсуждали концепцию новой системы обороны сообщества под названием "Стратегический компас ЕС" и планы формирования сил быстрого реагирования Евросоюза. Как подтвердил Мишель, эта стратегия и планы создания сил быстрого реагирования должны быть утверждены в марте 2022 года.