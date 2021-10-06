ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям - глава Евросовета

Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям", - заявил Мишель по итогам первого дня встречи лидеров стран ЕС в Словении.

Мишель пояснил, что эта самостоятельность, по его мнению, должна проявиться "в экономике...и в сфере обороны и безопасности".

Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ноябре 2021 года представит проект стратегического плана развития как раз в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что в июне 2022 года по итогам рассмотрения документа лидеры ЕС его утвердят.

Глава Евросовета заявил также о необходимости снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.