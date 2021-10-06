ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям - глава Евросовета

Европа 6 октября 2021 08:52 (UTC+04:00)
ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям - глава Евросовета

Евросоюзу нужно стать более самостоятельным объединением, если он хочет повысить влияние на мировой арене. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Чтобы стать более эффективным и влиятельным на мировой арене, ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям", - заявил Мишель по итогам первого дня встречи лидеров стран ЕС в Словении.

Мишель пояснил, что эта самостоятельность, по его мнению, должна проявиться "в экономике...и в сфере обороны и безопасности".

Он напомнил, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ноябре 2021 года представит проект стратегического плана развития как раз в сфере обороны и безопасности. Ожидается, что в июне 2022 года по итогам рассмотрения документа лидеры ЕС его утвердят.

Глава Евросовета заявил также о необходимости снижать зависимость ЕС от других сторон в таких сферах, как энергетика, кибербезопасность и торговля.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
В Грузии за сутки выявлены 2 800 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявлены 2 800 новых случаев заражения коронавирусом
Грузия огласила данные импорта смартфонов
Грузия огласила данные импорта смартфонов
7-8 октября Грузию посетит Военный комитет НАТО
7-8 октября Грузию посетит Военный комитет НАТО
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
ЕС нужно усилить способность к самостоятельным действиям - глава Евросовета Европа 08:52
ЧБТР и SOCAR ведут переговоры о возможном сотрудничестве по новым проектам Азербайджан 08:28
Турция увеличила экспорт готовой одежды почти на четверть Турция 08:27
Большая часть экспорта турецкого автопрома приходится на страны ЕС Экономика 08:24
Всемирный банк ожидает снижения темпов роста экономики в Европе в 2022 году Экономика 07:59
В Милане стартует финальная часть футбольной Лиги наций Спорт 07:36
Сын экс-диктатора Филиппин будет баллотироваться в президенты страны Другие страны 07:09
Дочерняя компания Google по разработке ИИ впервые принесла прибыль ИКТ 06:45
Французского посла вызвали в МИД Мали из-за высказываний Макрона Другие страны 06:18
Три человека погибли при крушении армейского вертолета в Тунисе Другие страны 05:51
Мадридский «Реал» выслал Мбаппе долгосрочный контракт Спорт 05:24
Число заражений COVID-19 в мире превысило 236 миллионов В мире 04:56
Поставки газа в Испанию могут упасть из-за напряженности в Северной Африке Энергетика 04:28
ЕС и НАТО разработают новую совместную декларацию до июня 2022 года Европа 04:01
Высокопоставленные чиновники КНР и США встретятся в Цюрихе Европа 03:31
США располагают 3 750 ядерными боезарядами США 03:02
Бывший менеджер Facebook заявила, что соцсеть опасна для детей ИКТ 02:36
Генпрокурор Молдовы задержан на 72 часа Европа 02:08
Telegram зарегистрировал более 70 млн новых пользователей на фоне сбоя сервисов Facebook ИКТ 01:40
В Instagram разрешили публиковать ролики длительностью до 60 минут ИКТ 01:12
Премьер-министр Израиля посетит Россию 22 октября Израиль 00:44
Лига конференций УЕФА назвала ФК "Карабах" непобедимым Спорт 00:16
Хроника Победы: Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу «Первый Канал» России от 6 октября 2020 года (ФОТО) Политика 00:10
Хроника Победы: 6 октября Политика 00:01
Британия пересмотрит отношение к мигрантам впервые за четверть века Европа 5 октября 23:48
Посол Израиля в РФ назвал глупостью утверждения о "присутствии" военных страны в Карабахе Израиль 5 октября 23:24
Министры обороны стран НАТО проведут заседание в Брюсселе 21-22 октября В мире 5 октября 22:58
Армянские СМИ распространили очередную ложную информацию об азербайджанской армии - минобороны Политика 5 октября 22:23
Хлопок в США подорожал до максимума за 10 лет Экономика 5 октября 22:19
Казахстанские туристы смогут посещать Таиланд без карантинных ограничений Казахстан 5 октября 21:51
Армяне за период оккупации загрязняли внутренние реки Азербайджана Общество 5 октября 21:40
F-35A испытали на способность наносить ядерный удар США 5 октября 21:28
В Баку прошла церемония вручения государственных наград деятелям культуры (ФОТО) Культура 5 октября 21:01
В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство-2021" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 октября 20:31
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 5 октября 19:37
В Азербайджане выявлено еще 826 случаев заражения коронавирусом, вылечились 1 597 человек Общество 5 октября 19:33
Арестованные бывшие сотрудники ГТК Азербайджана заразились коронавирусом Общество 5 октября 19:13
В Азербайджане определяются новые требования по защите интересов потребителей Общество 5 октября 18:54
В мэрии Булонь-Бийанкур представлены картины азербайджанской художницы (ФОТО/ВИДЕО) Культура 5 октября 18:52
ГЭЦ Азербайджана подвел итоги приема в резидентуру Общество 5 октября 18:35
Продолжается подготовка к Бакинскому международному бизнес-форуму Экономика 5 октября 18:04
ЗАО «Азербайджанское телевидение и радиовещание» объявило тендер Тендеры 5 октября 17:58
В Баку при организации Агентства по развитию МСБ и MÜSİAD пройдет Международный бизнес-форум (ФОТО) Экономика 5 октября 17:57
Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро выросли Израиль 5 октября 17:49
Дефицит торгового баланса США в августе вырос до $73,3 миллиарда США 5 октября 17:47
Uz-Kor Gas Chemical открывает тендер на закупку масляных обогревателей Тендеры 5 октября 17:43
ОАЭ объявили о запуске программы по исследованию Венеры Арабские страны 5 октября 17:43
Из извергающегося вулкана на Канарах происходит выброс "горящих шаров" Европа 5 октября 17:40
Нацслужба гидрометеорологии Азербайджана о наблюдаемой на территории страны погоде Общество 5 октября 17:30
Азербайджанские волонтеры Википедии продолжают размещать статьи о Второй Карабахской войне Общество 5 октября 17:25
Портовую ОЭЗ с автопаромом в Иран планируют создать в дагестанском Каспийске Экономика 5 октября 17:20
Акции российских нефтяных компаний обновляют исторические максимумы на фоне решения ОПЕК+ Россия 5 октября 17:05
Министры обороны Азербайджана, Турции и Грузии провели пресс-конференцию (ФОТО) Политика 5 октября 17:03
Объявлен размер купонных выплат инвесторам в Азербайджане Финансы 5 октября 16:58
Глава Ассоциации ювелиров Азербайджана о влиянии пандемии COVID-19 на рынок Экономика 5 октября 16:51
Центральный банк Азербайджана продал на валютном аукционе свыше $73 млн Финансы 5 октября 16:50
В Узбекистане выросли доходы банковского сектора Финансы 5 октября 16:45
Шотландская компания построит в Азербайджане свыше 1,5 тыс. км дорог Экономика 5 октября 16:35
В Нахчыване продолжаются азербайджано-турецкие военные учения "Нерушимое братство-2021" (ФОТО) Политика 5 октября 16:25
Конкурс рисунков среди детей - «Добавь красок в любовь к Родине!» ИКТ 5 октября 16:19
В Баку из-за COVID-19 приостановлена работа мечети Хусейние - МВД Общество 5 октября 16:04
Азербайджанский “Xalq Bank” упростил условия кредитования Финансы 5 октября 15:58
Узбекистан намерен нарастить объем производства стройматериалов Бизнес 5 октября 15:57
Один класс бакинской школы перешел на дистанционное обучение Общество 5 октября 15:55
Расширен состав Наблюдательного совета Центра координации и анализа четвертой промышленной революции Политика 5 октября 15:46
В России зафиксировали 895 смертей из-за коронавируса за сутки Россия 5 октября 15:31
Трогательные моменты со встречи Президента Ильхама Алиева с представителями общественности Джебраила (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 октября 15:30
Губернатор Калифорнии ввел режим ЧП из-за разлива нефти у берегов штата США 5 октября 15:26
Израиль поставит Чехии четыре батареи ЗРК SPYDER Израиль 5 октября 15:23
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО) Политика 5 октября 15:07
Тема любви...Известный немецкий исламовед провел в Баку творческий вечер (ФОТО) Культура 5 октября 15:01
За пять дней в рамках Бакинской международной книжной выставки пройдет около 150 мероприятий (ФОТО) Культура 5 октября 14:56
Бесплатный ультразвуковой пилинг и аппаратная мезотерапия в АSTHETIK LAB Общество 5 октября 14:49
Казахстанское ТОО привлечет услуги по перевозке пассажиров Тендеры 5 октября 14:46
Президент Ильхам Алиев выделил 6,4 млн манатов на строительство автодороги в Хызы Политика 5 октября 14:46
На фоне сбоя соцсетей Facebook, Instagram и WhatsApp активизировались злоумышленники - "Лаборатория Касперского" ИКТ 5 октября 14:46
История создания в Баку первой женской мусульманской школы (ФОТО) Интересное 5 октября 14:44
В Баку завершается реставрация крепостных стен Ичеришехер (ФОТО) Общество 5 октября 14:43
Глава ИВ Гедабейского района освобожден от занимаемой должности - Распоряжение Политика 5 октября 14:39
Masdar и ACWA Power введут в эксплуатацию 4 ВЭС в Узбекистане Энергетика 5 октября 14:33
В Туркменистане разработают «Экспортную платформу» Туркменистан 5 октября 14:33
Путин и Рахмон обсудили по телефону развитие ситуации в Афганистане Россия 5 октября 14:10
Раненых участников Отечественной войны Азербайджана обеспечивают высокотехнологичными протезами (ФОТО) Политика 5 октября 14:08
Турция с начала года увеличила экспорт химпродукции почти на 40% Турция 5 октября 14:07
Названа перевалка автомобилей между турецким портом Самсун и российским Темрюком Турция 5 октября 14:07
Турция с начала года экспортировала кожаные изделия более чем на $1 млрд Турция 5 октября 14:07
Состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО) Политика 5 октября 13:56
Президент Ильхам Алиев: Некоторые внешние круги хотели свергнуть меня руками каких-то местных предателей Политика 5 октября 13:54
Знаменательные кадры: Президент Ильхам Алиев осмотрел БПЛА Harop в Джебраиле (ФОТО/ВИДЕО) Политика 5 октября 13:51
В Международном центре мугама состоялся вечер, посвященный Мир Хамзе Нигари Карабаги (ФОТО) Культура 5 октября 13:50
ЕБРР поддерживает расширение первого цифрового банка в Узбекистане (Эксклюзив) Финансы 5 октября 13:49
Президент Ильхам Алиев: Какой-то провинциальный иранский мулла распространял клевету об Азербайджане, я сказал: не обращайте внимания (ВИДЕО) Политика 5 октября 13:48
В Баку незначительно сократилась номинальная зарплата наемных работников Экономика 5 октября 13:46
В Баку стоимость платных услуг населению возросла на более чем 165 млн манатов Экономика 5 октября 13:41
Памяти Хайяма Мирзазаде: У меня всегда была одна линия: чистота в сердце, чистота в искусстве, чистота в жизни Культура 5 октября 13:31
С начала года в Азербайджане реализовано свыше 2,5 тыc. автомобилей Транспорт 5 октября 13:30
Узбекистан введет в эксплуатацию 10 ТЭС к 2024 году Энергетика 5 октября 13:28
Президенту Ильхаму Алиеву представлен план развития города Джебраил (ФОТО) Политика 5 октября 13:26
Президент Ильхам Алиев: На венской встрече глав МИД стран-сопредседателей Минской группы мне дали текст заявления, я сказал, что не стану подписывать это Политика 5 октября 13:23
Азербайджан может стать драйвером роста для российских экспортеров фармотрасли и медоборудования Экономика 5 октября 13:22
Все новости