Стоимость газа в Европе превысила $1550 за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров, обновив тем самым исторический максимум. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данных ICE Futures.

Цена ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF на открытии торгов в 10.04 достигла 1596,8 доллара за тысячу кубических метров.