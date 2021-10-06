Британский регулятор установил правила деятельности в стране для TikTok, Snap и OnlyFans

Британский медиарегулятор Ofcom установил новые правила деятельности в стране для сервисов потокового видео TikTok, Snap и OnlyFans. Об этом сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Этим платформам необходимо по заявлению регулятора проверять возраст пользователей и удалять вредоносные информационные материалы, нарушающие требования законодательства и связанные с ненавистью, терроризмом, расизмом, сексуальным насилием над детьми. В противном случае им грозят штрафы в размере сотен тысяч фунтов стерлингов.

Такие правила будут применяться только к сервисам с региональными штаб-квартирами в Великобритании и, следовательно, исключают YouTube, Netflix и Disney Plus, уточняет регулятор. Так, регулирование контента YouTube осуществляется властями Ирландии, где находится его европейская штаб-квартира.

По словам исполнительного директора Ofcom Мелани Доус, "онлайн-видео сейчас играют огромную роль в нашей жизни, особенно для детей, но многие видят жестокие, вызывающие ненависть и неприемлемые материалы". "Платформы, на которых размещаются подобные видео, теперь несут юридическую ответственность за них и должны принимать меры для защиты своих пользователей. Таким образом мы усиливаем надзор за этими технологическими компаниями, а также готовимся к решению задачи по борьбе с гораздо более широким спектром вреда в интернете в будущем", - добавила Доус.

Согласно данным британской неправительственной организации Watch Foundation, созданной в Соединенном Королевстве для надзора за интернетом, количество вредоносного контента в глобальной информационной сети в прошлом увеличилось на 77%.