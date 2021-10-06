Еврокомиссар считает, что цены на газ в Европе начнут снижаться к весне

Еврокомиссия ожидает, что цены на газ в Европе в течение зимы останутся на высоком уровне и ждет начала их снижения к весне. Об этом заявила в среду еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, выступая на сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге, которая транслируется онлайн на сайте ЕП, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цены на газ в Европе будут оставаться высокими в течение зимы, мы ожидаем их снижения к весне 2022 года", - сказала еврокомиссар. Она также подтвердила, что Еврокомиссия представит на следующей неделе пакет предложений по краткосрочным мерам для преодоления энергокризиса, а до конца года - пакет долгосрочных мер в сфере энергетики, который будет ориентирован на дальнейшее расширение инвестиций в "зеленую" энергетику.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового рекорда, превысив сначала $1,5 тыс., а затем и $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м, после чего произошла некоторая коррекция, свидетельствуют данные биржи ICE.