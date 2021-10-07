Финляндия продлила ограничения на границе до 24 октября
Правительство Финляндии приняло решение о продлении введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах для целого ряда стран, в том числе для России, до 24 октября. Об этом сообщила в четверг пресс-служба кабмина, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Пандемия все еще продолжается. Достигнутые показатели по вакцинации пока еще не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения все еще существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 24 октября [ранее оно действовало до 10 октября]", - говорится в сообщении.
Речь идет прежде всего о приезде в туристических целях из третьих стран.
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