Около 85% жителей Португалии полностью привились от COVID-19
Власти Португалии достигли поставленной цели по вакцинации от коронавируса COVID-19 85% населения страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Вакцинация (в Португалии - ИФ) - это неоспоримый успех ... мы вакцинировали около 85% населения, так как португальcкие граждане охотно приняли этот процесс", - заявила представитель генерального директората здравоохранения Граса Фрейтас.
СМИ отмечают, что кроме того, в Португалии начнут вводить дополнительные - бустерные - дозы вакцины людям старше 65 лет.
Всего за время пандемии в стране выявили свыше 1,07 млн случаев заражения COVID-19. Скончались более 18 тыс. пациентов. Болеют в настоящий момент около 30 тыс. человек, выздоровели более 1 млн пациентов.
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