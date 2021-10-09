Главы МИД Франции и Германии напомнили Польше об обязательствах

Главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан и МИД Германии Хайко Маас напомнили Польше об обязательствах стран перед ЕС на фоне решения Конституционного суда Польши о признании национальных законов выше общеевропейских, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службы французского и германского МИД.

«Ознакомившись с решением Конституционного суда Польши от 7 октября, мы напоминаем, что членство в Европейском Союзе сопровождается полной и безоговорочной приверженностью общим ценностям и правилам. Ответственность за их соблюдение лежит на каждом государстве-члене, следовательно, и на Польше, которая занимает важное место в Европейском союзе. Это не просто моральное обязательство. Это юридическое обязательство», — указано в совместном заявлении.

Ранее в Европарламенте оценили решение КС Польши о верховенстве конституции над законами Европейского союза.

В Брюсселе осуждают Варшаву за такое своеволие, но это осуждение не единогласно. Часть европейских политиков поддерживает поляков и даже отмечает, что Польша создала прецедент и может стать примером для других стран.