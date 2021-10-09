Коалиция правых партий победила на выборах в Чехии
Партийная коалиция "Вместе", в которую входят праволиберальная Гражданская демократическая партия, христианские демократы и партия "Традиция Ответственность Процветание 09", победила на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента Чехии. Об этом сообщил телеканал CNN Prima NEWS со ссылкой на Чешское статистическое управление после подсчета 99,9% голосов избирателей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вместе" набрало 27,77% голосов избирателей. Движение премьера Андрея Бабиша АНО ("Акция недовольных граждан") получило 27,15%, но тем не менее является сильнейшей партией, представленной в нижней палате парламента: ему достанутся как минимум 70 из 200 депутатских кресел.
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