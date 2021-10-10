Жители Великобритании сделали более 2 млн бустерных прививок от COVID-19
По данным Национальной службы здравоохранения Англии (NHS England), в стране было сделано более двух миллионов бустерных прививок, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Бустерные прививки делаются людям через шесть месяцев после их второй дозы.
Люди старше 50 лет и люди с ограниченными возможностями здоровья входят в число тех, кому предлагается третий укол. Третью прививку также могут сделать те, кто живет в домах-интернатах для престарелых, люди в возрасте 50 лет и старше, работники здравоохранения и социальной помощи, а также все лица в возрасте от 16 до 49 лет с основными заболеваниями, которые подвергаются более высокому риску тяжелого течения коронавируса.
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