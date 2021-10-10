Шалленберг в понедельник возглавит правительство Австрии

Глава МИД Австрии Александр Шалленберг в понедельник, 11 октября, будет приведен к присяге и станет канцлером страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Bloomberg.

В воскресенье он провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дел Белленом, а также с вице-канцлером Вернером Коглером.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке, после того как стал фигурантом антикоррупционного расследования. Сам Курц заверяет, что не совершал ничего противозаконного.

В Австрии у власти находится коалиция, в которую входят Народная партия Курца, а также "Зеленые". Именно в партии "Зеленых" в пятницу потребовали от Народной партии назначить на пост канцлера кого-то, кто не замешан в расследуемом в Австрии деле о коррупции.

При этом "Зеленые", представителем которых является Коглер, подчеркивали, что не возражают против кандидатуры Шалленберга.

Западные СМИ отмечают со ссылкой на экспертов, что Курц, вероятно, предложил нынешнего главу МИД на пост канцлера, так как доверяет ему и верит, что Шалленберг, даже возглавив правительство, не будет претендовать на роль лидера партии.