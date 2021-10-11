Стоимость газа в Европе упала ниже $1000 за тысячу кубов

Фьючерсы на газ в Европе на открытии торгов снижаются в цене более чем на 5% и в первый раз за октябрь опускаются ниже 1000 долларов за тысячу кубических метров. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торгов находилась на уровне 995,5 доллара за тысячу кубометров, что на 5,3% ниже расчетной цены пятницы.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня.

При этом нефть в понедельник уторм дорожает почти на 2% благодаря высокому спросу на ее, который поддерживается прежде всего дорогим газом, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.