Цена на газ в Европе опустилась до $970 за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе на открытии торгов на лондонской бирже ICE во вторник опустилась до $970 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торговой площадки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к настоящему моменту установилась на уровне $970 за 1 тыс. куб. м, или €81,2 за МВт⋅ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Накануне цена газа в Европе поднималась до $1123 за 1 тыс. куб. м, но к концу дня вновь опустилась в район $1000.

В среду, 6 октября, TTF установил новый исторический максимум, когда цена на газ превысила $1900 за 1 тыс. куб. м, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов цена упала в полтора раза.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.