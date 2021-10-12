На юго-западе Франции три человека погибли, попав под поезд

Три человека погибли, один получил ранения во вторник на юго-западе Франции, попав под проходящий поезд. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел поблизости от франко-испанской границы, у города Сен-Жан-де-Люз. По данным полиции, все четыре человека лежали на железнодорожных путях, когда на них наехал поезд. Пострадавший в критическом состоянии доставлен в больницу. Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

Как сообщил телеканалу Енеко Алдана-Дуа, мэр города Сибур, расположенного рядом с Сен-Жан-де-Люз, несчастный случай произошел рано утром. "Судя во всему, погибшие и пострадавший - мигранты, которые спали на железнодорожных путях", - сказал он. "Через эту местность вдоль железной дороги и вдоль автодороги проходят маршруты нелегальных мигрантов", - отметил мэр. Он напомнил, что Сибур и Сен-Жан-де-Люз расположены всего в нескольких километрах от границы с Испанией. Согласно его данным, двое из погибших - алжирцы.

В настоящий момент движение по этой железнодорожной ветке, ведущей в Испанию, сильно замедлилось, так как используется лишь один из двух путей.