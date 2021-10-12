Доверие инвесторов к экономике Германии в октябре упало хуже прогноза

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в октябре упал до 22,3 пункта с 26,5 пункта в сентябре. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, это следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaische Wirtschaftsforschung, ZEW).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения индикатора до 24 пунктов.

Помимо этого, индекс текущих экономических условий обвалился до 21,6 с сентябрьского значения в 31,9 пункта. Аналитики прогнозировали снижение индикатора до 28,5 пункта.

"Экономические перспективы Германии заметно ухудшились. Новое снижение экономических ожиданий ZEW в основном связано с сохраняющимися ограничениями в поставках сырья и промежуточных продуктов", — приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

Также, по данным организации, и во всей еврозоне индекс текущих экономических условий снизился — до 15,9 пункта с 22,5 пункта месяцем ранее.