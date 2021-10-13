ЕС предсказали годы дорогого газа

Европа 13 октября 2021 01:16 (UTC+04:00)
ЕС предсказали годы дорогого газа

Руководитель консалтинговой компании JBC Energy Йоханнес Бениньи заявил, что стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года. Об этом сообщает CNBC, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Он утверждает, что в ноябре 2021 года Россия может увеличить поставки газа на рынок. Это поможет европейским коммунальным предприятиям пополнить свои запасы, но он предупредил, что ситуация зимой будет сильно зависеть от погодных условий.

«Сейчас хранилища заполнены на 75%. Это показатель отстает от графика. Его необходимо поднять значительно выше. В прошлом году у нас было 96% наполненности хранилищ, но за очень долгую и холодную зиму он снизился до 30%», — подчеркнул Бениньи.

По его словам, погодные условия и недостаток запасов газа стали причиной текущего топливного кризиса в Европе.

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