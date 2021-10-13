Фьючерсы на газ в Европе дорожают на 4%

Фьючерсные цены на газ в Европе на открытии торгов среды дорожают на 4%, до 1067,5 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Стоимость ноябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 1055,5 доллара за тысячу кубометров, а на 9.16 она составляет 1067,5 доллара, что на 3,9% выше расчетной цены вторника.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 1050 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила почти 1030 долларов.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. Максимум расчетной цены — почти 1400 долларов за тысячу кубометров — был достигнут 5 октября. При этом цены на газ на мировом рынке начали демонстрировать снижение с 6 октября, после достижения исторического максимума на уровне 1937 долларов за 1 тысячу кубометров.

Как отмечали эксперты, рост цен на фьючерсы на газ в Европе был связан с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии.