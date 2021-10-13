ЕК приняла рекомендации странам ЕС по ответу на энергокризис

Еврокомиссия (ЕК) приняла в среду рекомендации странам ЕС по ответу на энергокризис. Об этом заявила в среду еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, представляя на брифинге в Брюсселе этот пакет мер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еврокомиссия утвердила рекомендации странам ЕС по ситуации вокруг роста цен на энергию," - заявила еврокомиссар, отметив, что теперь эти меры обсудят лидеры 27 стран Евросоюза на саммите в Брюсселе 21-22 октября.