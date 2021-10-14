Франция намерена продлить чрезвычайное положение в связи с COVID-19

Правительство Франции предложило продлить чрезвычайное положение в связи с COVID-19 в стране до 31 июля следующего года, передает Trend.

Как сообщил официальный представитель правительства Габриэль Атталь, законопроект о продлении будет представлен на голосование в парламент Франции.

Действующий закон о чрезвычайном положении во Франции, позволяющий правительству вводить ограничения, связанные с коронавирусом, истекает 15 ноября.

Согласно действующим правилам, граждане должны использовать "COVID-19" пропуск для доступа в бары, рестораны, кинотеатры, театры и другие места.

С начала пандемии во Франции зарегистрировано более 7 миллионов случаев COVID-19, из которых более 117000 умерли.

На данный момент не менее 50 миллионов человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, что составляет около 75,5% населения страны.