Брюссель ввел обязательные ковид-пропуска для доступа в общественные места

Электронные ковид-пропуска с QR-кодами введены в действие в Брюсселе с полуночи пятницы, без них граждане более не смогут посещать массовые мероприятия, больницы и дома престарелых, рестораны и бары, спортзалы и ночные клубы, а также музеи, театры и кинотеатры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это решение принято правительством Брюссельского федерального региона в связи с самым низким по стране уровнем вакцинации в 69% взрослого населения и риском нового витка заболеваемости в бельгийской столице. Люди, привитые вакцинами, не признанными на территории ЕС, в частности российским "Спутником V", получить этот документ не смогут и формально считаются в Брюсселе невакцинированными.

Пропуск обязателен для всех лиц старше 16 лет на всей территории Брюсселя и его городов-спутников. Он не требуется в общественном транспорте, в магазинах, офисах и учебных заведениях, а также на открытых террасах ресторанов. Впрочем, администрации многих компаний и учебных заведений выдвигают собственные требования относительно вакцинации своих работников или студентов.