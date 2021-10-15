Италия ввела обязательные ковид-сертификаты для работы
Сотрудникам как государственного, так и частного сектора в Италии начиная с пятницы необходимо предоставлять ковид-сертификат для нахождения на рабочем месте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее обязательство иметь данный документ, свидетельствующий о вакцинации от коронавируса, перенесенном ковиде или отрицательном результате теста, распространялось только на персонал учебных заведений и студентов университетов. При этом для работников медсектора предусмотрена обязательная вакцинация.
При отсутствии так называемого грин-пасса, представляющего собой QR-код, который считывается при помощи специальной программы на телефоне, на работника не распространяются никакие дисциплинарные и прочие санкции.
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