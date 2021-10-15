В Германии сообщили, что газохранилища заполнены на 75%

Газохранилища в Германии заполнены на 75%, власти ФРГ в состоянии снабдить население страны природным газом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Газохранилища заполнены на 75%. Это больше, чем в 2015 году, когда они были менее заполнены, но, несмотря на это, удалось в любое время обеспечить снабжение", - сказал он. "Это означает, что мы в состоянии обеспечить граждан и промышленность необходимыми объемами природного газа", - отметил Альтмайер.

Альтмайер предупредил поставщиков трубного газа в ЕС о последствиях возможного несправедливого ценообразования на голубое топливо.

"Конечно, мы должны следить за тем, чтобы никто не воспользовался нынешней ситуацией", - предупредил он. "Мы будем следить за тем, чтобы и в будущем не было односторонней зависимости", - сказал Альтмайер. "В любой момент Европа в вопросе газоснабжения может перейти в том числе на поставки СПГ, существуют крупные терминалы по его приему во многих европейских странах", - указал он.

"В этой связи те, кто поставляет нам трубный газ, должны знать, что несправедливое повышение цен может привести также к тому, что газоснабжение будет иным образом ориентироваться и может изменить пути поставок", - утверждал Альтмайер.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке продолжался с конца августа до начала октября. 6 октября цена на бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах около 12:00 мск превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но после этого стала стремительно снижаться. К закрытию торгов индекс упал в полтора раза. После начала торгов 7 октября стоимость газа опускалась ниже $1 тыс. за $1 тыс. куб. м. Высокая волатильность цен в Европе связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед зимой.