Британские следователи назвали терактом убийство депутата

Британская полиция считает терроризмом совершенное в пятницу убийство депутата палаты общие Дэвида Эмесса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, пишет The Guardian.

Национальный координатор по антитеррористическим операциям британской полиции Дин Хэйдон официально назвал произошедшее террористическим нападением.

В свою очередь, следователи сообщили, что, согласно первым поступившим данным, "не исключено, что может быть связь с исламским экстремизмом". По подозрению в нанесении смертельных ран Эмессу был задержан 25-летний мужчина сомалийского происхождения

Политик-консерватор Дэвид Эмесс в пятницу получил множественные ножевые ранения на встрече с избирателями в церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. 69-летнему депутату оказали помощь на месте происшествия, однако спасти его жизнь не удалось. Эмесс был депутатом от избирательного округа Саутенд-Уэст с 1997 года. Впервые он попал в парламент в 1983 году.