Volvo отзывает 2000 автомобилей в Израиле из-за проблем с подушками безопасности

Шведский автомобильный концерн Volvo объявил об отзыве в автомастерские 460 тысяч автомобилей по всему миру – моделей S60 и S80 производства 2004-2009 годов – из-за проблем с подушками безопасности, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Израильский представитель Volvo, компания "Меир", призвала владельцев 2.264 автомобилей этих моделей в Израиле явиться в мастерские компании для замены подушек безопасности.