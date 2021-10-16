Volvo отзывает 2000 автомобилей в Израиле из-за проблем с подушками безопасности
Шведский автомобильный концерн Volvo объявил об отзыве в автомастерские 460 тысяч автомобилей по всему миру – моделей S60 и S80 производства 2004-2009 годов – из-за проблем с подушками безопасности, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Израильский представитель Volvo, компания "Меир", призвала владельцев 2.264 автомобилей этих моделей в Израиле явиться в мастерские компании для замены подушек безопасности.
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