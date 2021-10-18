Forbes: резкий переход Европы на зеленую энергетику был высокомерным

Европа поплатилась за свое высокомерие и оказалась в плену газового кризиса, а Россия реализует свои козыри на рынке. Об этом, как Trend со ссылкой на "Газету.Ru", пишет Forbes.

«Главный урок таков: нельзя осуществить преобразования в энергетике, не создав в достаточном количестве надежные и рентабельные базисные генерирующие мощности», — указали авторы статьи.

По их мнению, Европу ослабило именно желание резко перейти на зеленую энергетику.

Действия России в материале характеризуются термином «энергетический покер». Издание признает, что проекты РФ, в том числе газопровода «Северный поток — 2», эффективны. По словам научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Джека Шарплса, Москву можно будет обвинить в использовании газопровода в политических целях только в том случае, если она «внезапно достанет из заднего кармана лишние объемы газа».