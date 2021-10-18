Цена газа в Европе опускалась ниже $1000 за тысячу кубов

Цена ближайших (ноябрьских) фьючерсов на газ в Европе в начале торгов понедельника снижается на 10,5% и находится на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а в моменте падала почти до 980 долларов. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов составляла 1033,9 доллара за тысячу кубометров. В 9.32 цена падала до 983,5 доллара, а к 9.37 поднялась до 1005,7 доллара за тысячу кубометров, что на 10,5% ниже расчетной цены предыдущего торгового дня.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В пятницу торги закрылись на уровне почти 1065 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 1123,3 доллара.