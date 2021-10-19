Европейская промышленность столкнулась с угрозой

На фоне энергетического кризиса в Европе представители промышленности перекладывают рост расходов на потребителей, но у такой стратегии есть определенные риски. Продажи компаний сталкиваются с угрозой серьезного спада: неясно, как долго покупатели будут готовы мириться с ростом цен, пишет Bloomberg, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

«Самый большой риск, который нам предстоит, - обрушение спроса, учитывая, что волна инфляции доходит до конечного потребителя», - объясняют аналитики Societe Generale SA. Цены на электричество и газ в октябре демонстрируют серьезную волатильность, и с приближением зимы ситуация может усугубиться. В результате возникают препятствия для экономического восстановления, вызванные возросшими расходами бизнеса и счетами за электричество, что создает риск рекордной за много лет инфляции.