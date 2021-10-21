Лидеры ЕС попытаются найти выход из энергетического кризиса, обсудят пандемию и миграцию

Охвативший Европу энергетический кризис станет главной темой планового двухдневного саммита лидеров 27 стран Евросоюза, который открывается в четверг в Брюсселе. Главы государств и правительств проведут стратегическую дискуссию по ситуации с ростом цен на газ, сообщил накануне журналистам в Брюсселе высокопоставленный представитель ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Другой центральной темой саммита станет по традиции пандемия. Лидеры стран сообщества обсудят связанные с ней проблемы, в частности, вопросы вакцинации, действующие ограничительные меры и экономическое восстановление.

Кроме того, в повестку дня саммита включена ситуация с верховенством права в Польше, Конституционный суд (КС) которой счел неправомерным приоритет европейского права перед национальным.

Наконец, лидеры 27 стран обсудят вопросы миграции, в частности, ситуацию на границах с Белоруссией, власти которой, по утверждению Брюсселя, причастны к организации нелегальной переправки мигрантов в ЕС.