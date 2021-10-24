В Германии зафиксировали рекордный рост заболеваемости COVID-19

Власти Германии рассказали о рекордном росте заболеваемости COVID-19 в стране. За прошедшую неделю, с 18 по 22 октября, число зафиксированных заражений коронавирусом в Германии составило 100 случаев на 100 тысяч жителей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

По информации института, неделю назад было зарегистрировано 67,7 случая на 100 тысяч человек. В то же время за минувшие сутки в стране 15 145 человек заразились коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в Германии зафиксировали 4 452 425 случаев заражения коронавирусом, 95 077 человек скончались.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения Германии предпримет меры, чтобы усложнить жизнь граждан, отказавшихся от вакцинации против коронавируса. По информации издания Deutsche Welle, с первого ноября непривитым немцам перестанут возмещать потери заработка в случае вынужденного ухода на карантин. По действующим законам, граждане ФРГ обязаны соблюдать самоизоляцию в случае положительного тестирования на вирус или после возвращения из стран с высоким риском заражения. До этого они могли требовать полное возмещение зарплаты в первые шесть недель карантина.