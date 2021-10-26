Польша поставит миллион кубов газа в Молдову
Молдова получит миллион кубометров природного газа во вторник, 26 октября. Такой объем голубого топлива республике поставит польская нефтегазовая компания PGNiG, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".
«PGNiG Supply & Trading в сотрудничестве с американо-украинской группой ERU выиграла тендер на поставку природного газа в Молдову», — сказано в заявлении компании.
Как отметили в PGNiG, это будет первая поставка газа в данную страну из нероссийского источника.
Ранее молдавская госкомпания Energocom подписала контракт с PGNiG на пробную поставку 1 млн кубометров голубого топлива.
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