Сбои в поставках ударили по крупнейшей экономике Европы

Сбои в цепочках поставок ударили по Германии, сдерживая деловую активность в крупнейшей экономике Европы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru", сообщает Associated Press.

Мюнхенский Институт экономических исследований IFO сообщил, что индекс делового климата, который демонстрирует бизнес-настроения в стране и рассчитывается институтом, упал до 97,7 пункта в октябре с 98,9 в сентябре. «Настроения в экономике Германии затуманились. Проблемы с поставками доставляют предприятиям головную боль», — заявил президент IFO Клеменс Фуэст.

По мнению главы отдела макроэкономики банка ING Карстен Бжески, сбои в поставках могут продлиться до лета 2022 года. Однако Бжески отметил, что предсказать, когда они прекратятся, трудно. «Существует не только возрастающий риск полной остановки экономики Германии в последнем квартале 2021 года, но также явный риск того, что экономика не выйдет на докризисный уровень в 2021 году», — сказал Бжески. Он добавил, что есть и положительные моменты: большое количество предзаказов на производствах, низкий уровень безработицы и лишние сбережения граждан.

На фоне растущего потребительского спроса сбои в поставках ограничили предложение на все — от масла до компьютерных комплектующих. Наиболее сильно на производителях сказался дефицит чипов, по причине которого представители автомобильной отрасли выпустили меньше автомобилей, чем планировали. Кроме того, покупательная способность в Германии снизилась из-за роста инфляции.

В сентябре рост цен в еврозоне стал рекордным со времен мирового финансового кризиса 2008 года — инфляция выросла до 3,4 процента в годовом выражении. При этом, рост цен в Германии достиг максимума почти за три десятилетия. Инфляция в главной экономике Европы в сентябре увеличилась до 4,1 процента. Основной причиной стал энергетический кризис. Стоимость электроэнергии в Европе достигла исторических максимумов на фоне снижения поставок газа из России и Норвегии.