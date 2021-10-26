В ЕС считают атомную энергетику необходимой для гарантий энергонезависимости

ЕС должен использовать атомную энергетику для обеспечения энергонезависимости, только альтернативных источников будет недостаточно. Об этом заявил во вторник в Люксембурге министр инфраструктуры Словении Ерней Вртовец, председательствующий на внеочередном заседании Совета ЕС на уровне министров энергетики, созванном для обсуждения энергетического кризиса. Выступление Вртовца транслировала онлайн пресс-служба Совета ЕС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если мы хотим достичь нашей долгосрочной цели по построению энергетически независимой Европы и климатической нейтральности [экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году], нам нужно вкладывать все больше и больше государственных и частных инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии. Но, к сожалению, возобновляемых источников будет недостаточно, нам нужно использовать атомные технологии", - сказал Вртовец.