В Испании одобрили пакет мер для поддержки потребителей при росте цен на электроэнергию

Правительство Испании одобрило во вторник пакет мер, направленный на защиту потребителей в стране на фоне роста цен на электроэнергию. Об этом кабмин королевства сообщил в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Совет министров утверждает пакет мер, чтобы расширить защиту потребителей из-за роста цен на электроэнергию, - говорится в публикации. - Рынок становится более прозрачным, чтобы облегчить принятие решений и помочь отрасли заключить долгосрочные контракты на электроэнергию".

"Для обеспечения прозрачности правительство вводит новые обязательства для энергетических компаний, которые позволяют знать механизмы ценообразования, - добавили в кабмине. - Компании должны будут предоставлять Национальной комиссии по отраслевым рынкам и конкуренции прозрачную информацию о ценах на доступные предложения".

Ранее премьер Испании Педро Санчес обещал, что власти выделят дополнительно €100 млн для помощи почти 1,2 млн уязвимых домохозяйств в преддверии зимы.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысили $1 тыс. за тыс. куб. метров и почти достигли $2 тыс. за тыс. куб. метров на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По мнению наблюдателей, кризис вызван комплексом факторов. Один из них - взрывной рост спроса на газ в Азии, который вызвал рост котировок на азиатском рынке, а также отток поставок с европейского направления.

Ухудшило ситуацию и то, что в Европе снизилась доля ветряной генерации. Однако основной причиной высокой волатильности на газовом рынке оказался низкий уровень заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.