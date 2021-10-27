Бельгия ужесточила антиковидные меры

Правительство Бельгии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране вводятся QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, объявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо на пресс-конференции по итогам внеочередного заседания федерального Координационного комитета по борьбе с коронавирусом.

"Мы переживаем резкий рост количества заражений, за минувшую неделю их число увеличилось на 70%, среднесуточное число зафиксированных новых случаев составляет 5,3 тыс. Если бы не вакцинация, ситуация в наших больницах была бы катастрофической. В этих условиях необходима консолидация антиковидных мер на федеральном уровне", - заявил премьер. По официальным данным, в Бельгии двумя дозами в настоящий момент вакцинированы 74% граждан старше 18 лет, уже началась вакцинация детей от 12 до 18 лет.

Де Кроо подчеркнул, что вакцинация остается "очень эффективным средством борьбы с пандемией - она сокращает число госпитализаций на 70% и количество летальных исходов на 90%". За последнюю неделю в Бельгии среднесуточное число госпитализаций пациентов с COVID-19 выросло на 56% - до 115, число летальных исходов увеличилось на 13% - до 13 в сутки.

Главной новой мерой по борьбе с пандемией стало распространение на всю территорию страны QR-кодов, которые ранее были введены только в Брюссельском федеральном регионе. В Брюсселе уровень вакцинации населения самый низкий по стране, полностью привиты здесь 67% взрослого населения.