ВОЗ заявила о росте заболеваемости COVID-19 в мире на 4% за неделю

Более 2,9 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 49 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), количество новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 4%, а летальных исходов - на 5%.

"За неделю с 18 по 24 октября число новых случаев [заражения] в мире несколько выросло (на 4%) по сравнению с предшествующей неделей. Всего зарегистрировано более 2,9 млн новых случаев", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Более половины заразившихся приходится на Европейский регион. За неделю только в этом регионе зарегистрирован прирост заболеваемости (на 18%), тогда как в остальных пяти регионах ВОЗ она снизилась. Особенно сильное снижение зарегистрировано в Африке (на 21%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 17%). Смертность за семь дней выросла в мире на 5%. Наибольший рост отмечен в Европе (на 14%) и Юго-Восточной Азии (на 13%). Вместе с тем, число летальных исходов существенно уменьшилось в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 16%), Восточном Средиземноморье (на 13%) и Африке (на 11%).

Согласно приведенным в бюллетене статистическим данным, с 18 по 24 октября в мире было выявлено 2 940 336 заразившихся и 49 413 случаев смерти. О самом большом числе заразившихся за неделю в ВОЗ сообщили США (512 956). Далее следуют Великобритания (330 465), Россия (248 956), Турция (196 850) и Украина (134 235).

Согласно информационному бюллетеню, за последние три месяца продолжалось быстрое распространение штамма коронавируса "дельта". "Практически во всех государствах, откуда поступили сообщения о присутствии "дельта", он замещает другие варианты, включая те, что отнесены к "вариантам, вызывающим обеспокоенность" (VOC) и быстро становится доминирующим циркулирующим вариантом", - констатировали в ВОЗ. К вариантам группы VOC специалисты относят, помимо "дельта", штаммы "альфа", "бета" и "гамма".

Эксперты обратили внимание также на рост случаев заражения коронавирусом в возрастной группе до 24 лет, особенно в Европе и Западно-Тихоокеанском регионе. Подчеркивается, что эта тенденция может быть связана с тем, что люди более старших возрастных группы, вероятнее всего, уже вакцинировались, а также с тем, что у молодежи может быть больше контактов, в частности, во время учебы, что усиливает риск заражения. Вместе с тем, в целом доля инфицированных, а также случаев тяжелого протекания заболевания "остается относительно низкой среди детей и молодых взрослых".

По данным ВОЗ на 26 октября, в мире с начала пандемии были зарегистрированы 243 857 028 случаев заражения коронавирусом, умерли 4 953 246 человек. За последние сутки поступили сообщения о 295 432 заразившихся и 5 469 умерших.