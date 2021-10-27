На северо-западе Франции хулиганы сожгли 15 автомобилей и напали на полицейских

Хулиганы сожгли 15 автомобилей в ночь на среду в городе Алансон на северо-западе Франции, после чего совершили нападение на прибывших на место полицейских и пожарных. Об этом сообщил телеканал BFM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его информации, группа из порядка 30 злоумышленников устроила минувшей ночью беспорядки в квартале Персень. "На место сразу же выехали полицейские и пожарные, однако прибыв в этот район они подверглись нападению и вынуждены были временно покинуть это место", - сказала префект департамента Орн Франсуаз Таэри. По ее словам, восстановить порядок на улицах города удалось только спустя несколько часов.

Таэри отметила, что "в результате этой волны насилия никто из сотрудников полиции не пострадал". Префект пояснила, что причиной беспорядков могло стать задержание во вторник утром молодого человека, подозреваемого в торговле наркотиками. "Точную причину вспышки насилия должно установить следствие в ближайшее время", - добавила она.