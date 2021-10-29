ВВП Германии в третьем квартале вырос на 2,5% в годовом выражении

ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале 2021 года поднялся на 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis), передает Trend со ссылкой на Прайм.

Показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом DailyFx.

С учетом сезонных корректировок показатель поднялся в годовом исчислении также на 2,5%, а в квартальном — на 1,8%.

Рост ВВП во втором квартале был пересмотрен до 10,3% с 9,6%, с учетом сезонных корректировок — до 9,8% с 9,2%. Оценка квартального роста с учетом сезонных корректировок за второй квартал была улучшена до 1,9% с 1,5%.