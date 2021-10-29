Цена на газ в Европе опустилась ниже $800 впервые с 17 сентября
Цена газа в Европе в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $800 за 1 тыс. куб. м впервые с 17 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 15:21 мск снизилась до отметки $795,8 за 1 тыс. куб. м, или €66,375 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее падение цены за день превысило 14%.
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