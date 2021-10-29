Землетрясение магнитудой 4.3 произошло на восточном побережье Италии

Подземный толчок магнитудой 4.3 зарегистрирован в Италии между городами Пезаро и Урбино (область Марке). Как сообщает в пятницу агентство ANSA, в настоящий момент нет информации о пострадавших и разрушениях, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным агентства, многие напуганные жители обратились в службы спасения. Очаг залегал на глубине 38 км. Толчок отчетливо почувствовали в Анконе и других районах.

Часть Марке была затронута мощным землетрясением в 2016 году, когда в центре Италии погибли около 300 человек.