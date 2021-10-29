Макрон заявил, что Франция и США находятся в процессе восстановления доверия

Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам встречи с американским коллегой Джо Байденом, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в процессе восстановления доверия, - привел слова французского лидера телеканал BFM. - В доверии, как в любви, декларации - это хорошо, но доказательства лучше".

Перед началом переговоров Макрон подчеркнул "важность встречи" в свете кризиса в отношениях между странами. Это была первая встреча двух лидеров с глазу на глаз с момента возникновения напряженности в двусторонних отношениях.

Вашингтон, Лондон и Канберра 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд. Эти закулисные действия союзников в Париже назвали "ударом в спину". Франция впервые за историю двусторонних отношений отозвала своего посла из Вашингтона для консультаций. К настоящему времени дипломат уже вернулся в США.