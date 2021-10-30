В Австрии зафиксировали рост заболеваемости COVID-19 среди привитых

Органы здравоохранения Австрии фиксируют рост числа заразившихся новым коронавирусом среди вакцинированных, в некоторых регионах в больницах число привитых составляет половину пациентов с коронавирусом. Об этом сообщило в субботу Австрийское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В Австрии в течение текущей недели ежедневно фиксируется увеличение числа заболевших COVID-19: с 2 850 новых заразившихся за сутки 25 октября до 6 102 новых заразившихся за сутки 30 октября. Субботний показатель превысил данные, зафиксированные в ноябре прошлого года. Ухудшение ситуации вызывает обеспокоенность у органов здравоохранения, которые говорят о необходимости введения новых ограничений. Вслед за федеральными землями Вена и Штирия новые ограничения для посещения мероприятий и ночных заведений с ноября объявили регионы Каринтия, Тироль, Верхняя Австрия. В Нижней Австрии ограничения на выезд введены для отдельных районов с особо сложной ситуацией. Согласно статистике органов здравоохранения, в Австрии также фиксируется все больше случаев заражения коронавирусом после вакцинации.

Как отмечает Австрийское агентство печати, представитель Медицинского университета Вены констатировал, что увеличение числа привитых в больницах говорит о распространении инфекции среди вакцинированных, у которых также может быть сложное течение заболевания. Австрийское государственное агентство по вопросам здоровья и продовольственной безопасности указывает, что появляется все больше свидетельств снижения иммунитета у привитых людей старше 60 лет.

В регионе Верхняя Австрия почти 50% пациентов больниц составляют привитые люди старше 60 лет. При этом многие из заболевших прошли полную вакцинацию более шести месяцев назад, что может говорить о необходимости введения бустерной дозы вакцины. Другая половина пациентов - непривитые молодые люди. В Нижней Австрии специалисты отмечают распространение заболевания в школах. В Тироле зафиксирован рост заболеваемости среди привитых людей, которые контактировали с зараженными коронавирусом.

Спецкомиссия также определила новый подход к сезонным работникам в сфере туризма, которые привиты не зарегистрированным в Евросоюзе "Спутником V". Для людей, привитых российской вакциной, планируется предложить сдавать тест на антитела, а затем получать бустерную дозу вакцины другим препаратом, резюмирует Австрийское агентство печати.