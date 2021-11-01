Макрон обвинил премьера Австралии во лжи

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи во время обсуждения контракта на строительство подлодок, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Отвечая на вопрос австралийского журналиста о том, солгал ли премьер Австралии, Макрон уточнил: «Я не думаю, я знаю это». Президент Франции добавил, что уважает Австралию и ее жителей. Представители СМИ поинтересовались у него, сможет ли французский лидер доверять Моррисону. «Посмотрим, что он сделает... Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью», — подчеркнул Макрон.

Сам австралийский премьер отметил, что не лгал Макрону и заверил Париж еще в июне, что подлодки французской компании Naval Group не будут удовлетворять нужды страны.