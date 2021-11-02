Париж не будет вводить санкции против Лондона на время переговоров по рыболовству - Макрон

Франция отложила введение санкций против Великобритании на время переговоров вокруг условий рыболовства. Об этом заявил в понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон, участвующий в 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На время переговоров мы не станем вводить санкции, - сказал Макрон, слова которого приводит агентство Agence France-Presse. - Дискуссии продолжатся во вторник". "Предстоящие часы будут очень важны. Как я понял, британская сторона вернется к нам с другими предложениями", - отметил французский лидер.