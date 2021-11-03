В Швеции на концерте погибли двое человек

Мужчина упал на двух человек в седьмого этажа в концертном зале Uppsala Konsert & Kongress в Швеции. В результате происшествия двое человек погибли, один человек госпитализирован. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает BBC News.

Инцидент произошел за 30 минут до начала концерта. По данным полиции, мужчина упал с 7 этажа на двух человек, которые находились в фойе.

"Мужчина в возрасте 80 лет упал с седьмого этажа на другого мужчину. Еще одна женщина была ранена", - сообщила шведская газета Aftonbladet.

Также шведская газета заявила, что концерт был посвящен легендарным музыкантам группы ABBA Бьёрну Ульвеусу и Бенни Андерсену, но из инцидента его пришлось отменить.

Представитель полиции Магнус Янссон Кларин заявил, что полиция устанавливает причины инцидента.