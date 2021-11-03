Цена газа в Европе превысила $900 за 1 тыс. куб. м
Цена газа в Европе в ходе торгов в среду поднялась выше $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 28 октября. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $908 за 1 тыс. куб. м, или €75,7 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).
Общий рост цены за день составляет около 12%.
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