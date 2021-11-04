В германском ведомстве выступили за рост цен на топливо для достижения климатических целей
Глава Федерального ведомства по охране окружающей среды ФРГ Дирк Месснер полагает, что необходимо принять более решительные меры для достижения климатических целей в транспортном секторе, включая увеличение цен на топливо и отмену налоговой льготы за использование личного транспорта для поездок на работу и с работы. Такое мнение он выразил в четверг агентству DPA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Транспортный сектор движется в неправильном направлении, когда дело доходит до защиты климата, - отметил Месснер. - Без огромных усилий там тоже не будет ничего общего с защитой климата". В транспортном секторе, по его мнению, нужны гораздо более эффективные меры. "Даже если цены на топливо в настоящее время очень высокие, цены на бензин и дизельное топливо не говорят экологической правды", - подчеркнул глава германского ведомства.
"С точки зрения защиты климата и охраны окружающей среды имеет смысл продолжать повышать цену на углерод", - утверждал Месснер. При этом он уточнил, что это вполне возможно сделать социально приемлемым способом, в частности, "если государство будет использовать дополнительный доход от ценообразования на CO2, чтобы значительно снизить отчисления за возобновляемую энергию и в то же время продвигать экологически безопасные приводные технологии".
Транспортный сектор является единственной сферой в Германии, которая не сократила выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. "Что еще хуже: мы также явно не достигнем целей, которые мы поставили перед собой в законе о защите климата к 2030 году в транспортном секторе, если мы не внесем масштабных изменений", - резюмировал Месснер. В этом контексте предлагается, например, постепенно отменить льготу на дизельное топливо с 2023 года - до сих пор дизельное топливо облагалось меньшим налогом, чем бензин.
Кроме того, с 2022 года следует постепенно отказываться от налогового субсидирования служебных автомобилей. С 2027 года следует отменить налоговую льготу за использование личного автомобиля для поездок на работу и с работы. Власти также высказались в пользу значительного расширения местного общественного транспорта, велосипедного и пешеходного движения и железнодорожного транспорта за счет дополнительного финансирования.