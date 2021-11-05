В ФРГ за сутки выявили рекордные 37 120 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 37 120. Это максимум за все время пандемии. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из опубликованных в пятницу данных Института Роберта Коха.

Число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом за 24 часа составило 154. Предыдущий антирекорд был зафиксирован в четверг, когда за сутки было выявлено 33 949 случаев заражения.

Всего с начала пандемии COVID-19 в Германии заболели 4 709 488 жителей страны, умерли от последствий заболевания 96 346 человек. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 169,9. Неделю назад он находился на уровне 130,2.

В среду и.о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является прежде всего "пандемией непривитых". Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации. Он сообщил, что пока только 2 млн человек в Германии получили бустерную прививку. При этом около 16,2 млн человек в ФРГ (с населением чуть более 83 млн человек) в возрасте старше 12 лет и вовсе не привиты.