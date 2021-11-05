Во Франции объявили повышенный уровень опасности из-за угрозы птичьего гриппа

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Жюльен Денорманди объявила о повышении уровня угрозы в связи с быстрым распространением птичьего гриппа в Европе. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Развитие эпизоотии птичьего гриппа в Европе вынуждает нас сейчас повысить уровень опасности и предпринять меры, которые необходимы, чтобы гарантировать защиту нашей отрасли", - приводятся в сообщении словам Денорманди.

В министерстве уточняют, что в связи с повышенным риском заражения птицы должны находиться в помещениях или под сетками. При этом для птиц, находящихся в зоопарках, которых нельзя поместить в укрытие, вводится обязательная вакцинация. Еще одно ограничение касается запрета на соревнования почтовых голубей.

В ведомстве подчеркнули, что эти меры должны сопровождаться ежедневным мониторингом состояния птиц на всех фермах.

По данным ведомства, с начала августа 130 случаев птичьего гриппа было зафиксировано в дикой природе и на птицефабриках в Европе, особенно на берегах Северного и Балтийского морей. Три очага заражения были обнаружены в департаментах Арденны и Эна.

Птичий грипп - острая инфекционная вирусная болезнь, поражающая органы пищеварения, дыхания и приводящая к смерти птиц. Переносчиками, как правило, являются дикие особи. Большинство штаммов этого заболевания, в том числе H5N8, для людей не опасны.