Помощника президента Франции приговорили к тюрьме

Бывшего сотрудника администрации президента Франции Эммануэля Макрона — Александра Беналля — приговорили к трем годам тюрьмы, два из них условно. Его признали виновным по делу о применении силы на манифестации в 2018 году. Об этом сообщает телеканал BFMTV, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

В июле 2018 года французские СМИ опубликовали видео, на котором Беналль во время манифестации 1 мая в Париже избил протестующего. В ролике человек в черном защитном шлеме и в гражданской одежде сначала грубо себя ведет и толкает девушку. Затем он хватает окруженного полицейскими молодого человека, тащит по земле и избивает на глазах у очевидцев. Французский лидер уволил советника по вопросам безопасности после того, как появились новые подробности этого дела, за что столкнулся с критикой за то, что не принял подобных мер ранее.

Беналль был обвинен в насильственных действиях, вмешательстве в осуществление государственной службы, незаконном ношении знаков отличия, сокрытии изображений с видеокамер и нарушении профессиональной тайны.

Александр Беналль был начальником охраны Эммануэля Макрона во время его предвыборной кампании, а после стал отвечать за безопасность главы государства на различных мероприятиях. Когда было опубликовано скандальное видео, стало известно, что мужчину решили отстранить от должности всего на две недели. Однако на следующий день его все же решили уволить.